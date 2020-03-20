Безжалостный коронавирус разрушил грандиозные совместные планы Фомина и Семенович

В моменты всеобщей паники самое важное – сохранять самообладание и чувство юмора. Например, как делает Митя Фомин. О том, как он борется с коронавирусом, певец рассказал в интервью "Дни.ру".



"Я как человек с медицинским образованием знаю, что о своем здоровье нужно заботиться не только в кризисные момент, а всегда, – уверяет Митя. – И самое эффективное, что тебя может защитить от любой болезни, – это не антибиотики, не случайно надетая маска, не лишний раз вымытые руки, а собственный иммунитет, который нужно ежедневно укреплять".

"В эти всеобщего дни карантина моя жизнь изменилась ровно настолько, насколько в ее планы вмешались решения других, принятые на глобальном уровне, – пояснил музыкант. – Как и у всех артистов, у меня полетел гастрольный график. В эти дни мы с Анной Семенович должны были быть в совместном гастрольном туре по городам Казахстана и готовились к этим концертам очень долго. Хорошо, что нам удалось быстро решить вопрос о переносе – теперь в Казахстане мы будем с 11 октября, все купленные билеты остаются действительны. Отменили многие выступления внутри страны, "полетели" рекламные контракты, перенесли съемки и любые мероприятия. Эта часть профессиональной деятельности у всех артистов сейчас, можно сказать, разрушена".

"В остальном же, что касается моей повседневной жизни, она осталась неизменной, – уверяет Фомин. – Я регулярно занимаюсь спортом, в том числе и на улице, я гуляю с собакой, я сохранил какие-то важные для себя бизнес– и творческие встречи, но большую часть времени сейчас провожу за городом, на даче. Маски я не ношу, считаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас живем, это абсолютно бесполезно, и лучше укреплять иммунитет спортом, витаминами, хорошим сном и правильным питанием".

И хотя концерты пока под запретом, запланированные премьеры артист выпускает по плану. "На этой неделе открылся предзаказ моего весеннего альбома "Апрель", который я записал с фрешменами Дмитрием Пермяковым и Антоном Моревым. Уже сейчас доступно несколько песен, а 27 марта он откроется полностью. И мы продолжаем готовиться к концерту, приуроченному к премьере альбома – он пройдет 26 апреля в "РукиВверх баре" в Москве, его никто пока не отменял, билеты в продаже. До события еще месяц, я верю, что за это время все устаканится, люди соскучатся по встречам, и у нас все случится", – заверил популярный исполнитель.

