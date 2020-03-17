Зараженных коронавирусом Хэнкса с женой изолировали от общества

Том Хэнкс победил коронавирус. Лечение в Австралии дало положительные результаты – страшная болезнь отступила. Однако выходить на публику знаменитому актеру пока нельзя.
Ближайшие две недели Хэнкс с супругой проведут в изоляции в специально арендованном для этого доме, передает телеканал "360". Пара находилась в больнице пять дней.
После карантина Том Хэнкс с Ритой Уилсон смогут вернуться домой, в США. Артист заявил, что они с женой соблюдают меры осторожности, сообщает РИА ФАН.
О том, что у Хэнкса коронавирус, он рассказал 12 марта, пишет RT. Подробностями артист поделился в "Инстаграм". По его словам, перед госпитализацией они с супругой почувствовали усталость, недомогание и озноб.
Напомним, что на прошлой неделе актер с женой прилетели в Австралию на съемки. Там Хэнкс заболел коронавирусом.
15 марта артист в своем твиттер-аккаунте поблагодарил всех, кто помог им с супругой в борьбе с инфекцией, и призвал заботиться о себе и друг о друге.
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