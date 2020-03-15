"За эту *** звания дают?": Солнцев дал под дых заслуженной артистке России Пелагее

Солнцев опубликовал в своем "Инстаграм" эмоциональный пост, посвященный певице Пелагее. "Малышки мои, у меня вопрос – за какие заслуги певица Пелагея получила звание заслуженной артистки? Ну серьезно, были хиты? Нет! Народная любовь невероятная, заслуги перед страной?", – задался вопросом шоумен.
Экс-участник "Дома-2" убежден, что Пелагея не пользуется популярностью у людей. "Ну нету этой певицы в повестке. Хоккеист Телегин в мужьях, который ее потележил и кинул, а теперь за эту ******** [ерунду – прим. ред.] звания дают? Она годами сидела в шоу, хлопая глазами изображая девятилетнюю. За это? Какой аудитории релевантно ее творчество? Вы пойдете на концерт? В том то и дело, что нет", – написал он.
Кроме того, ведущий сравнил карьеру Пелагеи с карьерой Ирины Понаровской. "Напоминаю, что Ирина Понаровская, всеми любимая, свою заслуженную получила только сейчас, извините, пенсионеркой будучи.
Спасибо за комменты", – резюмировал он.
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