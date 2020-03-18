"Дряхлая алкоголичка!": Гоген Солнцев плюнул в лицо умирающей жене Катюше

Вся эта громкая история – повод для появления на ток-шоу у Андрея Малахова. Там платят хорошие гонорары, да и тема горячая.
"Гоген тащит Катю к Малахову против ее воли, – сообщил Николай, близкий друг Солнцева. – Та говорит, что в таком состоянии выходить в эфир не хочет. Она же сейчас просто овощ! Но Гоген как с цепи сорвался. Он уже пообещал, что Катя появится в студии, поэтому поставил ей ультиматум".
Солнцев верит, что Малахов сможет поставить Терешкович на ноги, вернет ее к жизни, поможет семье в драматичный момент жизни. Он всегда рядом, поэтому Солнцев и обратился к этому верному другу звезд.
Шоумен считает, что только благодаря ему Катю узнали и она стала звездой. Гоген Солнцев настроен решительно – он готов вести старушку-жену на съемки даже со смертного одра.
"Кто такая Екатерина Терешкович? Кто она без меня? Полный ноль, алкашка, которая доставляет мне одни неприятности. Кто вам сказал, что она не хочет к Малахову? Андрюша – единственный человек, который искренне переживает не только за эту дряхлую алкоголичку, но и за меня", – цитирует плюнувшего в глаза жене Солнцева Sobesednik.
Врачи говорят, что, если разменявшая восьмой десяток Екатерина Терешкович серьезно больна, ей нужен покой, любые волнения и передвижения запрещены. Предполагается, что паралич вызван операцией по пересадке матки. Тогда вся ответственность за состояние старушки-жены лежит на ее молодом эпатажном муже.
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