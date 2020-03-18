"Дряхлая алкоголичка!": Гоген Солнцев плюнул в лицо умирающей жене Катюше

Появившиеся в Сети снимки парализованной престарелой жены Гогена Солнцева стали для многих шоком. Екатерина Терешкович мечтала сделать операцию по пересадке матки и подарить любимому наследника, но теперь, кажется, надо думать не о материнстве, а о том, как не сыграть в ящик.

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