"Лысый мертвый старик с Красной площади": озлобленный Гоген Солнцев плюнул в вождя

В эксклюзивном интервью "Дни.ру" эпатажный артист откровенно рассказал о своем детстве. Гоген Солнцев с содроганием вспоминает далекие времена.

Мужчина рассказал, что с малых лет у него была возможность проявить себя. После школы он шел во Дворец культуры и участвовал почти во всех кружках. "Тогда же все бесплатное было, поэтому была возможность заниматься. Причем меня никто не водил, я сам ходил. Иногда до такого абсурда доходило, я заходил в совершенно непонятный кабинет, говорил "Здравствуйте, а что у вас здесь, можно я поприсутствую на занятии?" – делится воспоминаниями Гоген Солнцев.

Артист с теплотой вспоминает свою деятельность в ДК. Однако насколько прекрасны были внеклассные мероприятия, настолько же ужасны становились часы, проведенные в школе. Причем проблемы в основном возникали с учителями.

"Для меня школа – это сборище пиявок, серпентарий. Я бы все свои школы поджег", – говорит Гоген.

Артист вспоминает, несмотря на то, что он был октябренком и пионером, это его нисколько не отвлекало от реальной жизни.

"Для меня не был значок чем-то таким. Ну лысый мертвый старик с Красной площади. Это не было для меня каким-то идеологическим культом", – отмечает Солнцев.

Как рассказал артист, у дворовых друзей уже появились и журналы Playboy под подушкой, и какие-то книги, раньше запрещенные. "То есть мы самообманывались. Днем были прилежными школьниками, а вечерами... Ну, кстати, клей мы не нюхали, но у нас были все эти соблазны. Ходили с синими губами, "Приму" там курили", – рассказывает артист.



Также шоумен вспомнил момент из бедного советского детства. Когда железный занавес уже начал падать, появились какие-то заграничные вещи, где-то была "Пепси-кола", они с тетей пришли перед Новым годом в универмаг, а там стоялат одна морская капуста.

