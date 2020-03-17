"Проплачивали": бывший муж Началовой заявил о травле после смерти певицы

Дмитрий Ланской стал новым гостем ютуб-программы "Говорящие головы". Мужчина рассказал, как смог пережить травлю после смерти Юлии Началовой.

Артист был в шоке, когда на него обрушилась волна хейта после передачи Андрея Малахова. Тогда отец певицы обвинил мужчину в причастности к смерти своей дочери. Напомним, Виктор заявили, что бывший солит группы "Премьер-министр" заставил Юлию пить таблетки для похудения, а постоянные упреки привели к сложностям с психикой. "Все проблемы у нас с него начались", – уверял безутешный родитель.

После подобного заявления на Дмитрия Ланского набросились поклонники Юлии Началовой. Они заваливали артиста сообщениями с угрозами и пожеланиями смерти. Спустя год после случившегося музыкант рассказал, как пережил непростое время.

"Я стал понимать, что в пространстве чуть больше неприятных людей, чем до этого думал. Стал пожестче, повзрослее в этом смысле", – отметил артист. "До этого момента мне казалось, что есть какие-то вещи для нормальных людей табуированные, об этом даже не надо говорить. Нельзя делать рекламу, хайп на горе – на смерти человека", – считает Дмитрий Ланской. Для мужчины стало открытием, что в эфире скандальных шоу на федеральных каналах могут безнаказанно лгать.

"Для меня был шок, во-первых, что человек красивый, талантливый умер в расцвете сил. И потом вот эта машина, которая начала разворачиваться. Для меня это было, честно говоря, неожиданно", – вспоминает Ланской.

Дмитрий уверен, что шумиха вокруг смерти бывшей жены появилась не просто так. "Кто-то вникул дрожжи. Я даже разбирал с эсэмэмщиками историю. То есть у меня есть единственное объяснение, что этой информационной пеной вокруг меня и Юлии пытались закрыть более серьезную информацию", – уверен музыкант. "Я знаю точно, что проплачивали. Есть аукционы ботов в Сети, и люди вкидывали туда денег. Я точно знаю, потому что моя скромная личность не могла возыметь интерес такого масштаба", – заявил Ланской.