Первый муж Началовой жестко поставил на место распустившую язык Салтыкову

Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской отреагировал на слова певицы Ирины Салтыковой, сказанные ей в эфире одного из федеральных каналов. Мужчина публично обратился к артистке, причем в довольно жесткой форме.

Юлия Началова и Дмитрий Ланской оформили отношения, когда были еще молодыми. Однако брак вскоре развалился, а недавно, когда певица умерла в результате заражения крови, убитые горем родители вспомнили, что здоровье артистки сильно пошатнулось из-за диет и анорексии, которые перенесла Юлия. Будто бы именно Дмитрий заставлял ее худеть и ограничивать себя, так как хотел видеть супругу стройной, красивой и подтянутой.

Едва эти данные появились, как на Ланского обрушился град критики со стороны общественности. В итоге, мужчине пришлось оправдываться. Он даже подключил адвокатское бюро. И если, в итоге, с родителями Юлии Началовой Дмитрий Ланской смог урегулировать все вопросы, то с друзьями певицы дела обстоят не так просто. К примеру, на съемках нескольких телешоу Ирина Салтыкова заявила, что первый муж не только заставлял Началову худеть, но и якобы унижал ее из-за избыточного веса, передает Starhit.

Дмитрий Ланской отреагировал на эти высказывания и обратился к гламурной блондинке напрямую. "Многоуважаемая Ирина Ивановна Салтыкова, я обычно многое прощаю женщинам, но ваша настойчивость не оставляет мне вариантов. Не вам меня учить жизни, упрекать и говорить о неведомой для вас нравственности. Вы много лет воплощаете собой символ женщины с пониженной социальной ответственностью и гордо несете это знамя. Вы обернитесь на свою жизнь и ужаснитесь", – призвал певицу первый муж Юлии Началовой.

По всей видимости, Дмитрий Ланской намекает на многочисленные интервью Ирины Салтыковой, в которых она в подробностях рассказывала о своем неудавшемся браке с певцом Виктором Салтыковым. "Не самые изящные подробности вашей личной жизни известны всем во всех деталях, и вы продолжаете вывешивать на всеобщее обозрение и рассказываете все новые, и новые подробности, так как более гордиться вам, к сожалению, нечем. Это ваше право, но я вас очень прошу, оставьте мою скромную персону в покое. Вам уже достаточно лет, чтобы нести ответственность и отдавать себе отчет за последствия произнесенных слов, тем более, в эфире федерального канала", – жестко приструнил артистку Дмитрий Ланской.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. 21 марта артистку похоронили на Троекуровском кладбище. В последний путь певицу отправляли родственники, друзья, коллеги, поклонники. Популярной артистке было всего 38 лет.