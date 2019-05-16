В жизни Ланского случилось важное событие после смерти Началовой
О Дмитрии Ланском общественность вспомнила, услышав, будто под его давлением Юлия Началова "дохуделась" до анорексии, которая позже спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. Артист подвергся настоящей травле, и его публичные опровержения не снизили градус ненависти.
Между тем 15 мая в жизни Ланского произошло важное событие – певцу исполнился 41 год. "Я на самом деле нормально воспринимаю свой возраст и не считаю, что это какой-то рубеж. Хороший возраст. Еще есть много сил, и уже есть опыт", – философски заметил он в беседе с журналистами.
О скандале, невольным участником которого он стал, Дмитрий высказался так: "Я к этой ситуации никоим образом непричастен. Не вхожу в круг неадекватных людей, которые на федеральных каналах порочат честь и достоинство. Я нормальный человек. Ничего нового, это старо как мир".
Мстить недоброжелателям первый муж Юлии Началовой не намерен. "Считаю, что плохой мир лучше доброй ссоры. Я не агрессивный человек", – заключил он.
Дмитрий Ланской счастлив в браке с Екатериной Ланской-Сапожниковой, подарившей ему дочь и сына. Артист познакомился с ней в 2004 году, через несколько месяцев после развода с Началовой.
Интересно, что пара сыграла уже семь свадеб. "Такая у нас фишка – женимся в разных странах. Первая свадьба у нас была в Лас-Вегасе, потом – на Гоа, по ведической традиции", – уточнил певец.
В Гималаях церемонию влюбленным организовали друзья. В Москве Дмитрий и Екатерина оформили отношения в ЗАГСе и обвенчались. Затем они поженились в индийском штате Тамил-Наду и в рижском Этнографическом музее.
В конце беседы у Дмитрия Ланского спросили, как он относится к расставанию с Юлией Началовой. "Я не жалею ни о чем. Я делаю то, что должен, и будь что будет", – цитирует первого супруга звезды Teleprogramma.pro.
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