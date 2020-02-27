Подавшийся в политику Шнуров предложил запретить некрасивых женщин

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров встретился с партийцами в Челябинске. Новый член Партии роста заявил, что в стране достаточно "дырявых" запретов, и от них нужно избавляться. В частности, музыкант негодует из-за закона о мате.
"Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. Мне не нравится дождь. Давайте запретим снег и некрасивых женщин", – сказал Шнуров.
Видимо, Сергей решил продемонстрировать партийцам необходимость использования нецензурной лексики и за время своего выступления несколько раз выругался. Присутствующие в зале не стали скрывать, что Шнуров позабавил их. Мат был слышен и в речи Сергея о политической пассивности россиян, которые не хотят ходить на выборы.
Лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов присутствовал на этой встрече. Он признался, что предлагал музыканту вступить в организацию ранее, но получил отказ. Согласился Шнуров осенью 2019 года.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?