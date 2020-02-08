"Кошмар": фото Галкина со стареющей Пугачевой вызвало оторопь

Фото появилось на фанатской странице 70-летней Аллы Пугачевой в "Инстаграм". Кадр вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.
Подписчики заметили, как бросается разница в возрасте звездной четы, особенно на фоне Надежды Бабкиной. Они принялись критиковать знаменитых исполнительниц.
"Две бабуси и любимый внучок", "Алла с Надеждой так стали похожи. Видимо у них один пластический хирург", "Алла прекрасно выглядит, а вот Бабкину не узнать. Кошмар", – высказались пользователи соцсети. Отметим, что на двоих жене Максима Галкина и Надежде Бабкиной 139 лет.
Напомним, по поводу своего юбилея Алла Пугачева в прошлом году два концерта. Один состоялся в Кремлевском дворце, а второй в столице Белоруссии Минске. Жена Максима Галкина отметила круглую дату с размахом.
Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева часто радуют поклонников фотографиями и видеороликами из своей семейной жизни. Они публикуют кадры с подрастающими детьми Лизой и Гарри, которые неизменно вызывают восторг россиян.