"Все порвалось": звезда "Интернов" отправится под нож из-за травмы на реалити-шоу

В минувшем году Илья Глинников принял участие в шоу "Последний Герой". Съемки проходили на филиппинском острове Палаван. В этом сезоне команда актеров противостояла восьмерым "экстрасенсам".
В ходе одного из испытаний звезде сериала "Интерны" пришлось пройти через полосу препятствий, чтобы достать меч и разрубить канат. Это позволило бы его соратникам пройти на следующий этап состязаний. Однако во время выполнения задания артист упал и получил травму.
Из-за этого ему пришлось временно покинуть шоу и пройти осмотр у врачей. Выяснилось, что у Ильи Глинникова вылетел коленный сустав. Тем не менее, актер принял решение вернуться к испытаниям и продолжил участие в проекте.
После возвращения с шоу "Последний герой" звезда сериала "Интерны" признался журналистам, что теперь ему потребуется очередная операция. Об этом он рассказал в интервью "Вокруг.тв".
"Надо делать операцию, но я все никак не дойду. Это будет уже третья операция на эту ногу, я пока не готов. Тем более, появился "Фитнес", надо было заниматься боксом, а если бы я сделал операцию, то не смог бы сниматься. Спасают наколенники. Купил себе металлический. Я два года из-за этой ноги кайтом не занимался, потому что первый раз травмировался еще на "Холостяке". Потом я сделал операцию, но на "Герое" опять все порвалось. Видимо, все куда-то не туда бегу", – поведал Илья Глинников.
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