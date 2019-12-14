Довели женщины: Глинников погряз в жуткой депрессии

"Илья очень устал из-за постоянных поисков партнерши, и до сих пор переживает расставание с Екатериной Никулиной едва ли не больше, чем она сама", – говорит Ермолаев. "У него наравне преобладают и творческая, и сексуальная энергии, из-за чего проявляются проблемы психологического характера. В 2020 году артист еще больше уйдет в себя, и спасут его только изучения духовных практик и путешествия по местам силы, чтобы понять смысл жизни", – добавил астролог.

По его словам, Илья Глинников по натуре очень влюбчив, и каждые свои отношения с женщинами он идеализирует. Именно это является основной проблемой его неудовлетворенности.

При каждом новом расставании и неудаче актера тянет на запрещенные препараты и алкоголь, которые могут его расслабить, а творческий человек не всегда способен держать себя в руках. "Самое главное, чтобы бесконечные депрессии не довели народного любимца до самоубийства", – добавил Ермолаев.