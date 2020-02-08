"Созданы друг для друга": Евгению Петросяну и Елене Степаненко дали второй шанс

В своем инстаграм-аккаунте звездный наследник прокомментировал громкое расставание знаменитостей. Сейчас артисты не общаются, но, по мнению сына Сафронова, у них есть все шансы исправить ошибки.
"Я думаю, что коней на переправе не меняют. Дочка Евгения Вагановича любит Елену Григорьевну, считает ее мамой. Думаю, экс-супругам нужно держаться вместе, они родные люди", – считает пианист. В качестве примера Лука Затравкин привел ситуацию с Арменом Джигарханяном.
Актер тоже расстался с женой Татьяной Власовой из-за молодой пассии Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако после развода он воссоединился с экс-супругой. Сейчас он говорит, что любит бывшую жену.
Напомним, несмотря на то, что брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко был расторгнут еще в ноябре 2018 года, многие надеются, что они воссоединятся. Сын Никаса Сафронова уверен, что артист совершил непростительную ошибку, оставив жену, которая все эти годы была его опорой.
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