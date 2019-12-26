"Настроена очень воинственно": Степаненко и дочь объединились против Петросяна

Единственная дочь Евгения Петросяна Викторина приехала из Америки в Россию и остановилась у Елены Степаненко. В споре за громадное имущество Викторина приняла сторону матери и с юмористом не разговаривает.

В новом выпуске скандально известного шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале обсуждался раздел имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Пара состояла в браке более 30 лет, впрочем, лишь недавно стало известно, что юмористы не жили вместе с 2013 года. Оказывается, Евгений Петросян увлекся собственной помощницей – молодой Татьяной Брухуновой, которая свою карьеру начала с администрирования сайта Елены Степаненко. Сейчас же Брухунова уже директор театра Петросяна – поистине головокружительная карьера!

В начале декабря 30-летняя Татьяна и 74-летний Евгений оформили отношения. Петросян может себе такое позволить, ведь осенью прошлого года он развелся со Степаненко. Осталось лишь разделить совместно нажитое имущество, которое, по некоторым данным, оценивается в полтора миллиарда рублей: это семь квартир в Москве, роскошный особняк в Подмосковье, пять машиномест, предметы аниквариата, иконы, драгоценности и многое другое. Говорят, Петросян предложил бывшей жене поделить все пополам, но Степаненко хочет больше. Получился конфликт.

Интересно, что в этой ситуации на сторону Елены встала единственная дочь юмориста Викторина. Женщина давно живет в Америке, с отцом видится и общается редко. А сейчас, говорят, Викторина и вовсе перестала разговаривать с артистом. На шоу рассказали, что недавно она приехала в Москву и остановилась у Елены Степаненко.

"Женя мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него", – рассказал друг юмориста Георгий Терехов. Он отметил, что Викторина и Елена очень близки. "Всегда называла ее мамой. Но почему она решила отказаться от общения с отцом, – непонятно", – заключил приятель юмориста.

В близком кругу Евгения Петросяна предполагают, что Викторина пытается сделать все, чтобы имущество не досталось Татьяне Брухуновой. Адвокат юмориста Сергей Жорин признал, что у его клиента действительно непростые отношения с дочкой. "Викторина негативно настроена к разделу имущества. Вероятно, она уже видит себя наследницей. Викторина по каким-то причинам заняла сторону Степаненко, к папе настроена очень воинственно", – сообщил он.