"Устала": Елена Степаненко об отъезде из России в Америку

Елена Степаненко прокомментировала шумиху, которая не утихает с тех пор, как стало известно о ее расставании с Евгением Петросяном. Юмористка призналась, что устала, и высказалась об эмиграции в США.

Оформившие развод Елена Степаненко и Евгений Петросян делят имущество, которое, по некоторым данным, оценивается в полтора миллиарда рублей. Пикантности ситуации придает то обстоятельство, что 74-летний юморист женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Единственная дочь артиста Викторина, говорят, крайне негативно относится к этому союзу. Якобы женщина даже перестала общаться с отцом, полностью приняв сторону Елены Степаненко, с которой у той всегда были очень теплые отношения. Подчеркнем, что у самой юмористки детей нет.

Евгений Петросян изредка комментировал то и дело появляющиеся в Сети скандальные подробности, то Елена Степаненко упорно молчала. Но наконец артистка призналась, что порядком утомилась от того, что муссируется в СМИ. "Устала. Но что я могу поделать? То, что журналисты могут придумать из своей головы, это просто удивительно! Видимо, люди сидят и фантазируют!" – заявила юмористка.

При этом Елена Степаненко подтвердила свое решение оставить после себя все имущество дочери Евгения Петросяна Викторине, к которой очень трепетно относится. "Да, я действительно люблю свою дочь. А вы своих детей любите? Что тут странного?" – задала риторический вопрос артистка.

Зато она опровергла информацию о возможной эмиграции в США, где постоянно проживает Викторина, у которой там семья. "Нет, я в Америку я не поеду никогда. Я живу здесь, в России. Это моя родина!" – цитирует Елену Степаненко "Собеседник".

Как утверждает артистка, ее не ранят то и дело появляющиеся новости, касающиеся ее, Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Она не читает прессу, не смотрит телевизор, и у нее нет аккаунтов в социальных сетях. Она предпочитает работать.

"У меня есть гастроли. В этом плане все прекрасно. Я никогда много не выступала. Мне всегда всего хватало. Да у меня и сейчас все в порядке, вы понимаете? Если не копаться в этой истории, у меня все в порядке. Главное же, что у тебя в душе. А у меня в душе все хорошо. Так что будьте все здоровы!" – пожелала Елена Степаненко.