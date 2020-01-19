Раскрыт коварный замысел вставшей на сторону Степаненко дочери Петросяна

Комик Евгений Петросян обижен на дочь. Викторина в конфликте юмориста с Еленой Степаненко не приняла сторону отца.

Единственный отпрыск артиста, Викторина, с мужем и детьми живет в США. Пару месяцев назад женщина приехала в Москву, но не к отцу, как думали многие, а к мачехе – Елене Стапаненко. Падчерица поселилась в квартире артистки.

О том, что дочь вернулась на родину, Евгений Ваганович узнал случайно. Комик пришел в квартиру к бывшей жене за вещами.

"По отношению к нему все сразу стало понятно: на входе дамы забрали у Петросяна телефон, а сами ходили за ним по пятам и снимали на видео. Такая вот неприятная унизительная ситуация", – цитирует адвоката юмориста Сергея Жорина StarHit.

Петросян почувствовал себя преданным. Обиженный комик прекратил общение с Викториной. Основной же причиной, по которой дочь Евгения Вагановича заняла сторону мачехи, скорее всего, является многомиллионное имущество, которое вот-вот начнут делить в суде. По предварительный подсчетам, за совместную жизнь комик и артистка нажили 1,5 миллиарда рублей.

"Предполагаю, что больше всего дочь беспокоится за дом в Америке, половина которого принадлежит Петросяну. Но Викторина понимает, что он, как родной папа, ничего ей сделать не способен. А вот Степаненко вполне себе может – Елена Григорьевна владеет половиной супружеской доли, то есть 25 процентами особняка. И дочь, понимая это, решила, что стратегически выгоднее дружить с Еленой Григорьевной", – раскрыл коварный план наследницы Евгения Петросяна Сергей Жорин.