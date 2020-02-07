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"Сожрите друг друга!": Дима Билан отреагировал на выступление Пелагеи

Пелагея и Дима Билан. Фото: Дни.ру
Пелагея пошла на крайние меры, когда поняла, что в СМИ о ней слишком много неправды. Артистка выступила с официальным сообщением, в котором расставила все точки над i. Ее слова прокомментировал певец Дима Билан.
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Пелагея обратилась к многочисленным поклонникам и представителям СМИ, записав видеообращение. По ее словам, кампания по ее дискредитации зашла слишком далеко. Дело касается якобы ее скандального развода с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Пелагея уточнила, что они уже давно приняли решение расстаться, восемь месяцев не живут вместе, при этом сумели сохранить добрые отношения, которые теперь, по ее словам, пытаются разрушить.

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Пелагея

Пелагея певица

 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Пелагея опровергла информацию о том, что к ее разводу якобы причастна мать. "Я вам по секрету скажу, что моя мама была лучшей тещей, о которой только можно мечтать. Я думаю, Иван может всегда это подтвердить", – отметила певица.

Артистка назвала происходящее заказом. "Да, меня заказали", – подтвердила Пелагея и объяснила, для чего это делается. "Чтобы довести до истерии, выбить почву из-под ног, чтобы рассорить нас с Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чем-либо", – рассказала певица. При этом она отметила, что знает заказчиков. Ими, по ее словам, движет страх того, что Пелагея может помириться с бывшим мужем. "Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней. И конечно же, самое важное для них – всем тем, что у него есть", – объяснила артистка, прямо сказав, что "им нужны миллионы" Ивана Телегина.

В заключение Пелагея призвала журналистов не "вестись" на анонимные источники, на вбросы неких инсайдеров. На ее обращение отреагировал певец Дима Билан. Он поддержал артистку. "Пелагея!!! Ты мудрая, вы мудрые люди!!! Мир чуточку съехал с рельс... Я тебя знаю как одну из самых искренних артисток, для кого творчество это воздух, и ни разу не наблюдал желания ходить по передачам, доказывая свою правоту, главный вопрос – кому! Дело твое, личное, и разрывать себя на лоскутики комментариев не давай! Как говорилось в одном фильме "СДД" – "сожрите друг друга!", я бы добавил еще – сами! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – обратился к артистке певец.

Дима Билан осыпал Пелагею комплиментами. "Ты умница, и семья твоя искрящая добром и таким увлечением музыкой, что все эти вещи, о которых я узнал сейчас из твоего поста – и маленькой доли не стоят, той искры которую в тебе не погасить! С уважением к тебе и твоей семье!" – завершил свой текст в инстаграм-аккаунте певицы исполнитель.

Автор: 7 февраля 2020, 09:40
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