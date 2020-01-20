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Миллионы гребет лопатой: Пелагея скупает шикарные квартиры и дома оптом

Пелагея. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
"Валенки, валенки, эх, не подшиты, стареньки", – уже 29 лет поет Пелагея. Оказалось, ее призыв: "Не ходи на тот конец, не носи девкам колец" позволяет заколачивать миллионы и скупать элитные квадратные метры. 
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В 2016 году, как писал Forbes, Пелагея заработала 55 миллионов рублей. Гонорар за ее выступление на корпоративе составляет не менее трех миллионов. За каждый из четырех сезонов артистка, говорят, получала на Первом канале не менее 3,5 миллиона. Словом, деньги гребет лопатой.

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 Пелагея

Пелагея певица

Звезда фолк-этно не бедствовала, а деньги тратила с умом – вкладывала в элитные квадратные метры. В итоге ей в доле с мужем Иваном Телегиным принадлежит четырехэтажный особняк за 75 миллионов рублей в подмосковном коттеджном поселке и участок в 20 соток.

Певица имеет и несколько шикарных квартир в Москве. Одна трешка находится в элитном жилом комплексе на западе города, другая (с местом на подземной парковке) – в Центральном административном округе. Также у артистки, как выяснила "Экспресс газета", в собственности однушка в Таганском районе столицы.

Суммарная стоимость недвижимости может превышать 150 миллионов рублей. Однако как исполнительница будет делить имущество с хоккеистом, развод с которым сейчас оформляет? "Они договорились обо всем. Ваня абсолютно не жадный", – цитирует мать Пелагеи Светлану Ханову "Комсомольская правда". 

Автор: 20 января 2020, 13:19
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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Перестаньте считать деньги других, пишите о талантах, голосе. Нужно радоваться за Пелагею,
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