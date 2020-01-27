"Я знаю настоящие факты": подруга о том, кто заинтересован в распаде семьи Пелагеи

Близкая подруга Пелагеи дала откровенное интервью. Она убеждена, что слухи распространяет человек, заинтересованный в том, чтобы певица не воссоединилась с Иваном Телегиным.

Топ-менеджер и руководитель проектов по организации крупнейших мероприятий – чемпионата мира по футболу, Олимпийских игр в Сочи и других – Александра Соколова уже 20 лет дружит с Пелагеей. Они познакомились в ГИТИСе, где учились на одном курсе. Пелагея является крестной ее младшего сына, а Саша – крестной дочери певицы. "Мы практически уже родственники", – отметила Соколова.

Она прокомментировала информацию, которая муссируется в СМИ после того, как стало известно о разводе Пелагеи и Ивана Телегина. В частности, речь зашла о том, что певица забрала дом хоккеиста, который оценивается в 75 миллионов рублей. Соколова обратила внимание на то, что эти данные распространили люди, которые якобы близко знакомы с артисткой.

"Ни одной информации про эту семью и про Полю со слов реальных людей. Только анонимы. Не обратили внимание? Ни одной реальной фамилии источников, никаких фотографий этих "инсайдеров". В общем, какие рассказчики, такие и факты. Фейковые. Как и все, кто знает Пелагею, и кто внимательно читает, я вижу, что это фейки и вбросы. Я-то как раз – реальный человек, Саша Соколова, близкая подруга Поли. И я знаю настоящие факты", – заявила подруга Пелагеи.

По словам Соколовой, никто никому не собирался отдавать этот дом, да и Пелагея на него не претендовала. Александра убеждена, что здание стоило меньше. "Там были только стены. Поля с нашими знакомыми дизайнерами начала делать ремонт по очень красивому проекту, вложила в него немалые свои средства", – сообщила Соколова. Она уточнила, что дом находится в 20-25 километрах от Москвы. "Там нельзя было жить. Какой вообще дом? Иван всегда жил в Полиной квартире", – заявила Александра.

Подруга уверена, что против Пелагеи организована кампания, чтобы ее дискредитировать. "Вы разве не видите, что это целая серия статей? Сначала они напомнили, что она для всех была разлучница с "бумерангом", основываясь на истории с ток-шоу, которую Поля не стала жестко опровергать (а надо было!). Потом попробовали сообщить, как ее якобы терпеть не могут в хоккейном мире. Но жены хоккеистов тут же открыто и целой командой выступили с объяснениями в любви к Поле. Теперь делают из нее алчную женщину, которая гребет и гребет все подряд", – указала Соколова.

Она считает, что этим занимается некое заинтересованное лицо. "В Иване, в его внимании, его статусе, его немалых финансах, во всем, что у него есть. Заинтересованным в распаде семьи Телегиных. Кто-то очень беспокоится, чтобы не произошло примирения в этой семье. Ведь эта травля Поли началась через пару дней после того, как Ваня выставил у себя в "Инстаграм" их фотографию с подписью "Воссоединение", – цитирует подругу артистки сайт "Комсомольская правда".