Ругань и побои: на шоу "Дом-2" прибыла полиция

Муж Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитриенко зафиксировал побои от бывшего друга, который нанес ему удары в лицо в начале января. Избитый участник шоу "Дом-2" обратился с заявлением в полицию.
Стражи порядка откликнулись на свидетельства пострадавшего. На съемочную площадку телестройки приехал следователь и допросил участников конфликта, сообщает Starhit.ru. Дмитренко рассказал, что Шабарин на протяжении недели на него "кидался".
"У ребят была стройка, они обсуждали меня на улице, и я спросил говорить им обо мне открыто. Андрей начал психовать и случилась потасовка. Ребята развели нас по углам, но удар полетел мне в глаз", – поделился супруг Рапунцель. Шабарин ситуацией был явно удивлен.
"Он так все в красках описывал, что я решил, он имеет кучу претензий. Он говорил полицейским, что у нас здесь ОПГ. После всей этой ситуации я никак не хочу комментировать ребят", – негодовал звезда шоу "Дом-2".
Напомним, ранее конфликты между участниками реалити-проекта выражались только на словах. Первая драка экс-товарищей произошла на кухне. Участникам шоу"Дом-2" тогда удалось вовремя разнять Дмитрия и Андрея. Примечательно, что подстрекателем некоторые считают именно Дмитренко.
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