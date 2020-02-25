"Моя боль не утихла": Галкин обратился к убитой горем Рынской

Ровно год назад, 25 февраля, не стало Игоря Малашенко, телевизионного деятеля, мужа журналистки Божены Рынской. Женщина посвятила покойному супругу эмоциональный пост, на который отреагировали и звезды отечественного шоу-бизнеса.

В конце февраля 2019 года один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в собственном доме в Испании. По данным СМИ, мужчина страдал от тяжелой клинической депрессии. Его смерть стала настоящим ударом для его супруги, светского хроникера Божены Рынской. Осенью они оформили отношения и прилагали максимум усилий, чтобы родить ребенка.

Лишь после смерти Игоря Малашенко Божена Рынска объявила, что они наконец станут родителями – суррогатной матери удалось успешно вживить оплодотворенную яйцеклетку. Совсем скоро у пары должна родиться дочь, которой, Божена не скрывает, выбрано имя Евгения.

Сегодня же, 25 февраля, Рынска убивается от горя. Ведь прошел год, как не стало ее любимого мужа Игоря Малашенко. Женщина посвятила пронзительный пост покойному супругу. "Год прошел как неделя, как несколько дней. Я не помню, не понимаю, как прошел этот год. Я люблю тебя. Моя боль не утихла", – призналась Рынска.

Божена отметила, что до сих пор в малейших подробностях помнит его слова, адресованные ей, нежные фразы, интонации. "Я бы жизнь свою отдала, чтобы еще раз услышать твой голос: "Доброе утро, тетя Кошка!" или "Коша, ну помоги мне, я, правда, не знаю, где мои ключи". "Коша, ты у меня не голодный?" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – сообщила журналистка. В заключение она призналась, что до сих пор спит с одеждой дорогого супруга.

На публикацию Божены Рынской, которую она оставила на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм", отреагировали отечественные знаменитости. Так, 30-летняя Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, написала: "Пусть земля будет пухом". Шоумен, телеведущий, пародист Максим Галкин ограничился лишь одним словом: "Помним!". Куда многословнее оказалась певица Лолита Милявская. "Маленькая, Прекрасная Девочка 🙏 Пусть отболит скорее🙏 Воспоминания без раны, с улыбкой обязательно наступят🙏 Знаю...❤️❤️❤️" – постаралась утешить вдову артистка.