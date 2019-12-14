"Одержимая мной сумасшедшая": Рынска в истерике от угрозы своей жизни

Журналистке пришлось всерьез обеспокоится собственной безопасностью. По словам Божены, ее постоянно преследует неадекватная женщина, которая грозит светской львице кровавой расправой. Чем уж вызвано столь явственное желание погубить знаменитую медиа-персону – неизвестно.
"Дорогие друзья. Несколько лет назад меня стала преследовать сетевая сумасшедшая. Эта баба переехала в Москву. Устроилась врачом в Блохинвальд. Между тем, она – второй Гриц. Одержимая мной сумасшедшая, которая ходит по пятам, и когда нибудь у нее случится психопатический всполох, и все. Моей жизни действительно угрожает опасность. Пожалуйста, прочтите эту сагу. Чем большую публичность получит эта история, тем больше шансов, что я останусь живой и не покалеченной", – передает слова Рынской "Экспресс газета".
Кроме того, в своем телеграмм-канале светская львица отметила, что ей довелось встретиться с бывшим супругом той, что желает ей смерти. Мужчина также подчеркнул, что неадекватная женщина действительно зациклена на идее гибели журналистки. Божена уточнила, что если с ней что-то случится, то сумасшедшую поклонницу действительно стоит рассматривать как главную подозреваемую по делу.
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