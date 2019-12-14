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"Одержимая мной сумасшедшая": Рынска в истерике от угрозы своей жизни

Божена Рынска. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица Божена Рынска пожаловалась на то, что ее жизни угрожает опасность. Женщина буквально в истерике от преследующей ее "сумасшедшей".
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Журналистке пришлось всерьез обеспокоится собственной безопасностью. По словам Божены, ее постоянно преследует неадекватная женщина, которая грозит светской львице кровавой расправой. Чем уж вызвано столь явственное желание погубить знаменитую медиа-персону – неизвестно.

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 Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

"Дорогие друзья. Несколько лет назад меня стала преследовать сетевая сумасшедшая. Эта баба переехала в Москву. Устроилась врачом в Блохинвальд. Между тем, она – второй Гриц. Одержимая мной сумасшедшая, которая ходит по пятам, и когда нибудь у нее случится психопатический всполох, и все. Моей жизни действительно угрожает опасность. Пожалуйста, прочтите эту сагу. Чем большую публичность получит эта история, тем больше шансов, что я останусь живой и не покалеченной", – передает слова Рынской "Экспресс газета".

Кроме того, в своем телеграмм-канале светская львица отметила, что ей довелось встретиться с бывшим супругом той, что желает ей смерти. Мужчина также подчеркнул, что неадекватная женщина действительно зациклена на идее гибели журналистки. Божена уточнила, что если с ней что-то случится, то сумасшедшую поклонницу действительно стоит рассматривать как главную подозреваемую по делу.


Автор: 14 декабря 2019, 20:10
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