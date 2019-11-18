Божена Рынска откровенно о рождении ребенка и новой свадьбе

Божена Рынска дала новое интервью. Она рассказала о радикальных изменениях в личной жизни.

В сентябре прошлого года спустя семь лет отношений Божена Рынска вышла замуж за медиаменеджера Игоря Малашенко. Божена не скрывала, что все их попытки зачать общего ребенка неудачны. Тогда пара решила прибегнуть к помощи суррогатной матери. Параллельно супруги разбирались через суд с бывшей женой Игоря Еленой относительно общего имущества. В итоге, из-за затяжного развода, скандальных судебных разбирательств и тяжелейшей депрессии на этом фоне Малашенко в феврале покончил с собой.

Поступок мужа стал потрясением для Божены. Поначалу она винила во всем себя (что не уследила, не почувствовала, не помешала), потом стала винить его бывшую жену и их детей, а потом начала выкладывать у себя в "Инстаграм" их старые фотографии, утверждая, что те времена были самыми счастливыми. При этом Рынска признавалась, что и сама находится примерно в той же депрессии, что и муж перед смертью.

Впрочем, сейчас у нее есть серьезный повод взяться за себя. В конце августа Божена объявила, что у них с Игорем в начале 2020 года родится дочь. Рынска уже и имя ей придумала – Евгения. По словам будущей мамы, ребенок должен появиться в конце февраля. "Ровно год после смерти Игоря. Может быть, и в ту же дату", – отметила Рынска.

Божена призналась, что мало верила в успех суррогатного материнства. "Мне нельзя рожать самой, и Игорь хотел, чтобы была суррогатная мать. Эмбрионы не приживались, я была уверена, что уже ничего не выйдет. И вот я транспортировала их в другой город. Там крепкие северные женщины. И все получилось. Первый же эмбрион зацепился", – рассказала Божена. При этом, по ее словам, есть еще пять эмбрионов в запасе.