Разведенную Елену Степаненко купили за миллион рублей

После развода с Евгением Петросяном артистка погрузилась в работу. Это помогает ей справиться с переживаниями. Недавно Елена Степаненко получила заманчивое предложение.
Контракт с юмористкой еще не подписан, но стороны настроены решительно. По словам источника, знакомого с ситуацией, имя Елены Степаненко обеспечивает огромный рейтинг. Заманить звезду к себе пыталось начальство разных телеканалов.
Сначала Елена отказывалась от предложений, но теперь согласилась. Премьера намечена на ближайшее время, сообщает StarHit. По данным инсайдеров, экс-супруга юмориста запросила за работу на "России-1" около миллиона рублей. Очевидно, речь идет про оплату каждого выпуска, поскольку Степаненко не состоит в штате телеканала и фиксированного оклада не имеет. Якобы ее пожелание было удовлетворено.
Получается, что Елена Степаненко обставила Евгения Петросяна. Как писали "Дни.ру", о новом шоу с артисткой стало известно после того, как телеканал "Россия-1" приостановил съемки программы Петросяна "Смехопанорама".
Ранее Елена Степаненко заверила: после развода у нее все в порядке. По словам звезды, главное то, что в душе.
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