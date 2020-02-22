"Клетки были не Аллы": у Пугачевой и ее дочери не обнаружили сходства

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева забросила карьеру и редко выходит в свет. 70-летняя артистка всю себя посвятила младшим детям – двойняшкам Лизе и Гарри. Между тем обыватели уверены, что вокалистка растит чужих по крови детей.

В сентябре 2013 года Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин стали родителями. В семье знаменитой певицы и юмориста появилась двойня.

К моменту рождения Лизы и Гарри Алле Борисовне исполнилось 64 года. Естественно, возник вопрос, как именно произошло пополнение в семействе. Понятное дело, что родить в таком почтенном возрасте Пугачева не смогла бы. Появились слухи, что пара решилась на усыновление.

Алла Пугачева и Максим Галкин домыслы опровергли. Было официально объявлено, что малыши являются биологическими детьми супругов. Много лет назад Примадонна заморозила яйцеклетки. Спустя время биоматериал стал основой для создания двух эмбрионов. Вынашивала детей Пугачевой суррогатная мать.

История появления двойняшек на свет настолько фантастическая, что в нее сложно поверить. Наверное, именно поэтому фотографии уже подросших Лизы и Гарри рассматриваются публикой с особой тщательностью. Народ пытается уловить в милых личиках малышей черты Примадонны. Заметить схожесть удается не всем.

"Абсолютно не похожи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сходство с мамой у Кристины а эта девочка совсем не дочь пугачевой", "Почему она должна быть похожа ?? Это не ее дочь", – рассуждают читатели "Дни.ру" сравнивая фото Аллы Пугачевой и Елизаветы Галкиной.

Между тем есть мнение, что Пугачева давно уже сама на себя не похожа. Дескать, артистка сделала слишком много пластических операций.

"Надо сравнивать детскую с детской Аллы❗️У нее сдесь столько операций", "У Пугачевой давно лицо перекроено , сравнивать надо с фотками в молодом возрасте, там где она стоит конопатая с косичками", – отмечают поклонники Примадонны.

Настоящим фанатам по большому счету все равно, чьих детей воспитывает Алла Борисовна. Главное, чтобы она и двойняшки были счастливы: "Не похожи. Разве в этом суть? Алла мама, Лиза дочь. Что еще нужно. Даже, если клетки были не Аллы. Какое это имеет значение. Они – мама и дочка!", "Какая разница похожа дочь на мать или нет, главное мама дает детям шикарное воспитание и образование, и это главное🙏".