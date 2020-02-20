"Это же мумия": новая внешность Аллы Пугачевой вызвала оторопь

В соцсети Примадонна сообщила, что пересеклась с легендарными знакомыми в МДМ на пресс-показе мюзикла "Шахматы". Его премьера состоится в октябре этого года. При этом Алла Пугачева разместила фото, на котором позирует с шахматистами Тимом Райсом и Анатолием Карповым.
На снимке артистка предстала в черном наряде с массивной подвеской и стильным макияжем. Поклонники осыпали Аллу Пугачеву комплиментами. Однако нашлось много тех, у кого ее внешний вид вызвал не восхищение, а оторопь.
Некоторые посчитали, что звезда стала выглядеть старо, и ее возраст не могу скрыть ни пластические операции, ни косметические процедуры по омоложению. "Как можно говорить, что выглядит потрясающе? Это же мумия, как в кунсткамере", – высказался один из фолловеров.
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