"Обиделась": дочь Кудрявцевой сбежала после нападения

Дочь родилась у Леры Кудрявцевой в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. О беременности популярной ведущей ходило много слухов: что она делала ЭКО, что рожала суррогатная мать. Долгожданного ребенка Лера старательно прятала, но с недавнего времени стала показывать его общественности.
Маша, судя по отзывам пользователей Сети, завоевала сердца миллионов. Поклонники с интересом следят за жизнью малышки. В полтора года наследница Кудрявцевой активно плавает и ходит на развивающие занятия. Ведущая старается не пропускать ничего из жизни крохи: она вместе с дочерью посещает все секции и выкладывает отчеты на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Лера порядком позабавила подписчиков свежим видео с участием Маши. В ролике девочка наблюдает, как их кот Фофан точит когти о специальную дощечку. Такое поведение не понравилось Маше, и она попыталась прогнать питомца. Однако Фофан проявил характер и напал на маленькую хозяйку, ударив ее лапой. Маша немедленно ретировалась. "Обиделась", – коротко прокомментировала инцидент Лера Кудрявцева.
Напомним, что в свои 48 лет ведущая передач "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" на телеканале НТВ уже бабушка. Сын Жан женился и подарил ей внука, которого гламурная блондинка предпочитает никому не показывать. Примечательно, что ребенок появился на свет перед тем, как родила сама Лера.
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