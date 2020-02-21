"Обиделась": дочь Кудрявцевой сбежала после нападения

Лера Кудрявцева родила дочь Машу полтора года назад. С тех пор популярная ведущая делится с фанатами подробностями жизни наследницы.

Дочь родилась у Леры Кудрявцевой в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. О беременности популярной ведущей ходило много слухов: что она делала ЭКО, что рожала суррогатная мать. Долгожданного ребенка Лера старательно прятала, но с недавнего времени стала показывать его общественности.

Маша, судя по отзывам пользователей Сети, завоевала сердца миллионов. Поклонники с интересом следят за жизнью малышки. В полтора года наследница Кудрявцевой активно плавает и ходит на развивающие занятия. Ведущая старается не пропускать ничего из жизни крохи: она вместе с дочерью посещает все секции и выкладывает отчеты на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Лера порядком позабавила подписчиков свежим видео с участием Маши. В ролике девочка наблюдает, как их кот Фофан точит когти о специальную дощечку. Такое поведение не понравилось Маше, и она попыталась прогнать питомца. Однако Фофан проявил характер и напал на маленькую хозяйку, ударив ее лапой. Маша немедленно ретировалась. "Обиделась", – коротко прокомментировала инцидент Лера Кудрявцева.

Напомним, что в свои 48 лет ведущая передач "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" на телеканале НТВ уже бабушка. Сын Жан женился и подарил ей внука, которого гламурная блондинка предпочитает никому не показывать. Примечательно, что ребенок появился на свет перед тем, как родила сама Лера.