Как животное: дочь Леры Кудрявцевой ест с пола из миски

Дочь телеведущей и хоккеиста Игоря Макарова растет на радость родителям милой и умной девочкой. Какое-то время звездная пара прятала лицо малышки, но после того, как Маше исполнился год, Лера Кудрявцева с мужем начали показывать трогательные фото и видео с ней.
Так, знаменитость разместила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта ролик о том, как ее дочь играет с кошкой. Девочка сидит на полу с животным и пробует корм из миски домашнего питомца.
Напомним, Маша появилась на свет в 2018 году, когда телеведущей было 47 лет. Мнения поклонников звезды по поводу ее поздних родов разделились. Одни считают, что в столь позднем возрасте заводить наследников – эгоизм и глупость, другие же искренне рады за Леру Кудрявцеву.
Как писали "Дни.ру", ранее звезда грубо высказалась в адрес актера Михаила Боярского, осудившего поздние роды. По его словам, если его супруга снова захочет родить, это будет значить, у нее не все в порядке с мозгами. Он заявил, что это – "не мечта, это придурь". "Пошел Михаил Боярский на *** со своими высказываниями", – ранее ответила актеру Лера Кудрявцева.
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