Кудрявцева сцепилась с помощником Успенской на шоу

Вторую неделю подряд на шоу "Звезды сошлись" обсуждают разбирательства между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной. В первом выпуске говорила Таня. Она пожаловалась, что на протяжении многих лет подвергается психологическому и даже физическому насилию со стороны матери. Плаксина объяснила, что обратилась в программу за помощью, потому что уже не в состоянии терпеть и молчать.
В студии появился адвокат Любови Успенской Александр Бенхин. Он рассказал, что скандал негативно отразился на состоянии артистки. Юрист отметил, что не следовало на шоу показывать откровения Плаксиной, потому что якобы она сейчас сама не понимает, что говорит. Помощник певицы заявил, что у Татьяны серьезные психологические проблемы, которые подтвердили медики. Однако вердикт врачей Бенхин предоставить гостям в студии отказался.
"Здесь была Мария Арбатова, здесь была Дана Бориса, здесь был Ваня Макаревич, здесь были люди, которые видели, что насильно Таню никто здесь не держал", – подчеркнула ведущая Лера Кудрявцева, когда адвокат заикнулся о том, что Плаксина могла говорить на передаче, находясь под давлением.
"Ее обработали... С ее слов, она сказала, что хотела сделать некий бенефис. Ее убедили, что ее там... "Ты сыграешь на рояле, прочитаешь свои стихи"... А в итоге стали рвать на части: "Расскажи про маму!" – не отступил помощник Любови Успенской. Лера Кудрявцева немедленно сцепилась с ним. "Никакого бенефиса! Минуточку! Подождите! Наша программа не про бенефис. У нас за много лет не было здесь ни одной программы-бенефиса. Мы обсуждаем здесь только какие-то глобальные вещи, острые проблемы", – жестко высказалась ведущая.
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