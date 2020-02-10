Кудрявцева сцепилась с помощником Успенской на шоу

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Понедельник
10 февраля
Лента новостей
12:02
Большой Весенний Концерт Петра Налича пройдет в Vegas City Hall
12:02
Выдающийся пианист Люка Дебарг даст единственный концерт в Москве
11:52
В Дагестане дети попали в больницу после газового отравления
11:47
Гороскоп совместимости: Козерог с другими знаками Зодиака
11:36
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково
11:07
Россиян оставят без жилья: кто лишится квадратных метров
10:08
Число жертв коронавируса превысило показатели страшных эпидемий
09:46
Гимнастка Солдатова рассказала о смертельном диагнозе после попытки суицида
09:27
В Москве авария унесла человеческую жизнь
09:16
Водонаева обвинила певицу MaкSим в алкоголизме
08:48
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации
08:40
"Все хуже": близкий человек об отвратительном состоянии Любови Успенской
08:21
Объявлены все победители премии "Оскар-2020"
08:15
Народ взбесился из-за звезд-нытиков с маленькой пенсией
07:57
Лаврентьев день: гадания и приметы на 11 февраля
06:26
Сообщается о покушении на Лукашенко после переговоров с Путиным
06:12
Кудрявцева заявила о желании усыновить ребенка
04:26
"А вам не мерзко?": мать Тимати разнесли за обнародование интимной переписки
02:39
Джоли шокировала болезненной худобой
00:18
"Залетела ради алиментов": беременную Седокову крепко приложили
22:25
Настю Рыбку с позором выгнали с популярного телепроекта
20:07
"Горячо!": полуголая Муцениеце возбудила россиян
17:52
Угроза экономике России: эксперты рассказали о последствиях эпидемии коронавируса
17:17
"Все уже состоялось!": стало известно о тайной свадьбе Бузовой
16:51
"Всю жизнь ходила с протянутой рукой": всплыли шокирующие данные о Пугачевой
16:33
"Страдает похмельем": наплевавшей на дочь Гузеевой смачно врезали
15:47
Кудрявцева вынудила известного актера сделать предложение
15:21
"Настоящий мужик": Королева посмеялась над "располневшим" Тарзаном
14:38
Наргиз Закирова прервала молчание после публичного унижения
14:09
Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Усинске
13:48
Интересное положение: Собчак показала округлившийся живот
13:34
"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю
12:52
Будет дочка: объявлено о пополнении в семье Петросяна
12:07
Михалкова оказалась на грани жизни и смерти
11:41
"Захотел переспать со старушкой": вскрылась постыдная правда о муже Кудрявцевой
11:09
"Я надеюсь, что никогда не проснусь": дочь Гузеевой потеряла контроль над собой
10:47
Заподозренная в беременности Седокова сделала заявление
10:03
"Придется несладко": загубившую таланты Пугачеву предупредили о расплате
08:02
День рождения домового: что нельзя делать 10 февраля
06:06
По стопам Волочковой: Хмельницкая попыталась достать ногой до интимного места
04:02
Откуда кольцо? Ольгу Серябкину заподозрили в тайной свадьбе
02:02
"Разжирнела": Оксану Федорову пристыдили за лишний вес
00:01
Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
22:10
"Схуднуть надо": отъевшуюся Романец распекли за внешний вид
20:04
"Поймали и все": мускулистый Стас Костюшкин стал жертвой избиения
17:52
55-летняя Ветлицкая публично оголила пышную грудь
17:47
Генерал СБУ призвал начать войну против России
16:53
74-летний Петросян высказался о смерти после операции
16:31
Родным Началовой устроили разнос за попытку заработать на смерти дочери
15:07
Огромная шишка: врач встревожил словами о здоровье Волочковой
14:29
"Совсем другая": невероятно изменившуюся Нетребко сравнили с терминатором
13:53
Заразились сотни людей: еще один смертоносный вирус "вспыхнул" в США
13:53
"Кошмар": фото Галкина со стареющей Пугачевой вызвало оторопь
13:28
Звезда "Теста на беременность" прилюдно расплакалась из-за тяжелого расставания
13:10
"Погубила столько талантов": Пугачеву разнесли за странные занятия с детьми
12:40
Собчак прошлась по Рудковской из-за жестокого обращения с сыном
12:23
"Все порвалось": звезда "Интернов" отправится под нож из-за травмы на реалити-шоу
11:49
Мария Кожевникова сообщила о страшной болезни сына
11:39
Глюк'оZa сделала заявление о разводе с мужем
11:01
"Созданы друг для друга": Петросяну и Степаненко дали второй шанс
10:56
Отрастивший волосы Федор Бондарчук шокировал народ
10:32
"Кашку ели?": Путин публично унизил зарвавшегося Лукашенко
10:18
Взбешенная Успенская подает в суд на НТВ из-за психически больной дочери
08:05
Златоустьев огонь: 9 февраля верующие вспоминают новомучеников
06:05
Неделя о мытаре и фарисее: подготовка к Великому посту в 2020 году
04:01
Оказавшаяся за решеткой Волочкова раздвинула ноги
02:11
"Вечная малолетка": полуобнаженную Асмус ткнули лицом в грязь
00:17
"А талант где?": народ не оценил вульгарный наряд Каменских
22:26
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина
21:55
Крымский мост признали провальным проектом: откровенные слова чиновника
21:49
"Мой прародитель": от Урганта ушла женщина
21:04
В США нашли способ предотвратить сразу 7 видов рака
20:54
Доктор наук рассказал о правильном дневном сне
20:51
"Эмоционально нестабильна": сбежавшую из страны дочь Успенской облили помоями
20:34
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
20:28
На "Оскаре" выступит известная российская певица
20:27
Тройной рассвет: петербуржцы увидели редчайшее природное явление
20:12
Россиянин сжег соседский автомобиль за просьбу не шуметь
19:57
Замглавы Генштаба ВС РФ арестовали из-за хищения 6,7 миллиарда рублей
19:50
"Без коровы, но с мужем": жена Газманова взорвалась после обвинений в тунеядстве
19:27
Как провериться на коронавирус: совет Роспотребнадзора
19:26
Из огня да в полымя: Пелагея вновь выйдет замуж после развода с Телегиным
19:16
"Свое лицо видела?": Ургант осадил наглую Собчак
19:06
Депутат Госдумы Хайруллин разбился на вертолете под Казанью
18:48
Обвешанного золотом Киркорова поймали в компании шестерых монашек
18:45
Самолет задавил человека в аэропорту Таиланда
18:38
"Рыдала от бессилия": Тодоренко впала в отчаяние из-за проблем с ребенком
18:30
Пелагею заподозрили в невменяемости после заявлений о травле
18:12
Девятиклассник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
17:54
В посольстве США изнасиловали пятилетнюю девочку
17:22
Молодая любовница Петросяна перенесла серьезную операцию
17:22
"Это свинство!": Ваенгу тайно сняли и показали на Первом канале
17:08
Популярная ведущая пристыдила Урганта непристойным вопросом
17:01
Российские ученые создали специальную маску против коронавируса
16:47
Насилие и пустые улицы: побывавший в Китае россиянин об ужасах коронавируса
16:47
Ида Галич родила первенца
16:43
Неожиданный выбор: какую работу ищут россияне
16:29
Маршруты на февраль: Главные зимние карнавалы в Европе
16:26
"Высокомерные": Бортич и Бикович показали "вторые подбородки"
16:26
Совет на выходные
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

55-летняя Ветлицкая публично оголила пышную грудь
Генерал СБУ призвал начать войну против России
Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Выдающийся пианист Люка Дебарг даст единственный концерт в Москве
"Придется несладко": загубившую таланты Пугачеву предупредили о расплате
Заподозренная в беременности Седокова сделала заявление
Шоу-бизнес

Кудрявцева сцепилась с помощником Успенской на шоу

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева вступила в дискуссию с адвокатом Любови Успенской. Продолжается шумиха вокруг конфликта певицы с ее дочкой Татьяной Плаксиной.
прочитано 676 раз

Вторую неделю подряд на шоу "Звезды сошлись" обсуждают разбирательства между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной. В первом выпуске говорила Таня. Она пожаловалась, что на протяжении многих лет подвергается психологическому и даже физическому насилию со стороны матери. Плаксина объяснила, что обратилась в программу за помощью, потому что уже не в состоянии терпеть и молчать.

ПО ТЕМЕ

Кудрявцева вынудила известного актера сделать предложение

"Захотел переспать со старушкой": вскрылась постыдная правда о муже Кудрявцевой

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

В студии появился адвокат Любови Успенской Александр Бенхин. Он рассказал, что скандал негативно отразился на состоянии артистки. Юрист отметил, что не следовало на шоу показывать откровения Плаксиной, потому что якобы она сейчас сама не понимает, что говорит. Помощник певицы заявил, что у Татьяны серьезные психологические проблемы, которые подтвердили медики. Однако вердикт врачей Бенхин предоставить гостям в студии отказался.

"Здесь была Мария Арбатова, здесь была Дана Бориса, здесь был Ваня Макаревич, здесь были люди, которые видели, что насильно Таню никто здесь не держал", – подчеркнула ведущая Лера Кудрявцева, когда адвокат заикнулся о том, что Плаксина могла говорить на передаче, находясь под давлением.

"Ее обработали... С ее слов, она сказала, что хотела сделать некий бенефис. Ее убедили, что ее там... "Ты сыграешь на рояле, прочитаешь свои стихи"... А в итоге стали рвать на части: "Расскажи про маму!" – не отступил помощник Любови Успенской. Лера Кудрявцева немедленно сцепилась с ним. "Никакого бенефиса! Минуточку! Подождите! Наша программа не про бенефис. У нас за много лет не было здесь ни одной программы-бенефиса. Мы обсуждаем здесь только какие-то глобальные вещи, острые проблемы", – жестко высказалась ведущая.

Автор: 10 февраля 2020, 11:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Милла
Ответить
Зачем вообще про это передачи снимать!!! Совсем зажрались!!!
1

Популярные темы форума

Политика

"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю
Генерал СБУ призвал начать войну против России
"Кашку ели?": Путин публично унизил зарвавшегося Лукашенко
Собирал страну по крупицам: Володин напомнил коммунистам о заслугах Путина

Шоу-бизнес

"Ходить к урологу": заговоривший о проблемах муж Боярской призвал забыть о стыде
Как живет 75-летняя Раиса Рязанова после скоропостижной смерти единственного сына
Кудрявцева сцепилась с помощником Успенской на шоу
"Забудь ее уже": Виторган не оставляет в покое замужнюю Собчак

Проишествия

Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум показали ребенка

Артисты поделились своим счастьем
Шоу-бизнес

Будет дочка: объявлено о пополнении в семье Петросяна

Поклонники поздравляют супругов
Шоу-бизнес

"Настоящий мужик": Королева посмеялась над "располневшим" Тарзаном

Певица рассказала, что ее супруг добился "идеального результата"
Шоу-бизнес

Михалкова оказалась на грани жизни и смерти

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" поведала о случившемся

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Козерог с другими знаками Зодиака
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Довели": суицидальному поведению гимнастки Солдатовой найдено объяснение
Пытавшуюся покончить с собой гимнастку Солдатову экстренно госпитализировали
На Медведеву набросились из-за алкоголизма
"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Загитова плюнула поклонникам в лицо

Регионы

Крымский мост признали провальным проектом: откровенные слова чиновника
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+