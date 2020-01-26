"Стареем": изменившуюся певицу Алсу не узнали после травли

Певица Алсу предстала с неожиданным цветом волос. Артистка стала рыжей.



Знаменитость встретилась с подругами – женой Гарика Мартиросяна Жанной и Элиной Джанибекян – в новом образе. Она облачилась в трикотажную футболку и брюки с завышенной талией цвета хаки. Ранее она впервые за долгое время отрезала локоны и стала носить каре. Теперь же певица Алсу перекрасила волосы в рыжий цвет.

"Темненькая, светленькая и рыженькая... ну вы поняли. Новый состав. Ну а если честно, что-то не вижу я себя в рыжем цвете… а вам как?", – поинтересовалась звезда в своем "Инстаграм" у фолловеров, прикрепив фото. С юных лет будущая артистка была жгучей брюнеткой. Поклонники привыкли видеть ее именно в таком виде. Поэтому далеко не все пришли в восторг от ее нового имиджа.

"Темный цвет намного благороднее тебе", "Никого не узнаю, стареем", "Темненькой лучше", "Чуть-чуть не понятно какой цвет", – высказались фолловеры. Самым преданным же фанатам преображение певицы Алсу пришлось по вкусу. "Вам очень хорошо. С легким оттенком шоколада. В чисто темном более взрослит", "Алсу, красавица, милая настоящая!", "Очень красиво быть рыженькой", – прокомментировали фото подписчики.

Напомним, ранее дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову раскритиковали в Сети. На днях знаменитость поделилась с поклонниками новым видео, на котором ее наследница скандальная участница шоу "Голос" исполняет песню "Любовь настала". Подросток играет на рояле. Некоторым критикам показалось, что девочка не достаточно хорошо поет.