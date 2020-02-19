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Первое интервью Алсу о дочери и скандале на шоу: Да, я покупала голоса

Алсу с дочкой. Фото: instagram.com/mikellaabramova
Певица Алсу стала очередной звездной собеседницей Ксении Собчак в ее авторском шоу. Артистка откровенно прокомментировала шумиху, которая поднялась после того, как ее дочь Микелла одержала победу с большим отрывом на шоу "Голос.Дети".
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Когда стало известно, что именно наследница Алсу стала первой, в Сети разразился скандал. Многие посчитали, что победа девочки была сфальсифицирована. После проверки, организованной Первым каналом, выяснилось, что в пользу Микеллы был вброс голосов. Итоги шоу впервые в истории пересмотрели. Победителями признали сразу всех финалистов.

Сама Алсу в передаче "Осторожно. Собчак!" всю вину свалила на систему голосования, которая, по ее словам, оказалась "несовершенна".  "Так получается, что мы все стали заложниками ситуации", – заключила певица. Она отметила, что ситуация стала выходить из-под контроля, когда пошли разговоры о так называемом аномальном разрыве между Микеллой и вторым конкурсантом. Он составил 28,6%. При этом Алсу отметила, что этот интервал не такой уж большой, был и больше. например, в первом сезоне шоу и третьем, когда разрыв составлял 33,5% и 33,6% соответственно. "Но почему-то только победа дочери Алсу вызвала какие-то подозрения", – бросила исполнительница.

После проведенной Первым каналом экспертизы было выявлено 38 тысяч голосов. которые смогли помочь Микелле победить, сообщила ведущая Алсу. Однако та заявила, что не совсем согласна с этим утверждением. Потому что и без этих голосов девочка бы победила. "За Микеллу проголосовало приблизительно 145-146 тысяч голосов. Всего голосовавших больше 200 тысяч из 150 миллионов, живущих в нашей стране. То есть рейтинги на самом деле были не очень высокие. Следующий участник. по-моему, получил 65 тысяч голосов, следующий – 37 тысяч голосов. То есть разрыв был большой... Ну, 146 тысяч..." – объяснила Алсу.

Она призналась, что агитировала за Микеллу в соцсетях, ее семья просила поддержать девочку родных и близких. А так как у нее только в "Инстаграм" два миллиона подписчиков, то неудивительно, что так много людей проголосовало за ее дочь. При этом, подчеркнула Алсу, близкие других участников шоу тоже агитировали, но у них оказалось гораздо меньше подписчиков, вот и итог. Сейчас, считает певица, вообще следовало бы эту агитацию запретить.

"Ксюш, я признаюсь, что да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Более того, в рамках этого так называемого голосования, которое, на самом деле, кстати, было аукционным. Все участники всех сезонов , все покупали свои голоса. Потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждое смс стоило денег. И об этом постоянно говорил Нагиев (ведущий шоу Дмитрий Нагиев. – Прим.ред.), что "покупайте-покупайте, это в помощь детям" и так далее.

Автор: 19 февраля 2020, 12:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Алсу встретили овациями и криком

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