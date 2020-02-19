Гоген Солнцев заявил о готовности к крайним мерам ради дочери Любови Успенской

По словам артиста, он очень сочувствует звезде шансона. Гоген Солнцев отметил, что знает, сколько сил, внимания и денег вложила Любовь Успенская в единственную дочь.
"Мне безумно жаль Любочку", – цитирует Солнцева Sobesednik.ru. Он уверен, что Татьяна Плаксина оговорила знаменитую мать. Гоген считает, что певица не может быть тираном, напротив – она жертва в скандале с наследницей.
Шоумен надеется, что зависимость дочери Успенской от запрещенных препаратов не столь серьезна. Солнцев неоднократно становился свидетелем того, как дети богатых родителей "отдыхали" в подобном формате.
Гоген намерен срочно сделать американскую визу, чтобы полететь в США и увидеться с Татьяной. Он хочет направить девушку на путь истинный и воззвать к ее совести. Шоумен попросит дочь Любови Успенской вернуться в Россию и помириться с артисткой, а также попытается внушить ей, что необходимо работать.
Помогать дочери Любови Успенской он собрался не просто так. Гоген давно симпатизирует королеве шансона. Он признался, что сделал певице предложение руки и сердца. Солнцев уверен, что они с исполнительницей будут очень красивой парой.
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