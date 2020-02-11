"Пожалей мать!": народ накинулся на сбежавшую дочь Любови Успенской

Пока Любовь Успенская не находит себе места из-за громкого скандала в семье, ее наследница пишет недобрые послания из США. Татьяна Плаксина упивается обретенной свободой.

В настоящее время девушка находится в Америке, куда улетела к отцу. Судя по постам в "Инстаграм", она все еще не отошла от обиды на звездную мать. И это несмотря ни на что, Любовь Успенская надеется на примирение и ждет, когда единственная дочь вернется домой.

"Свобода – это когда забываешь отчество у тирана", – привела под одним из постов афоризм Бродского Плаксина. Пользователи соцсети посчитали, что он выражает нынешнее моральное состояние дочери Любови Успенской.

Многие осудили Татьяну за такой тон в публикациях. Они отметили, что настоящая свобода – это жить на свои, а не родительские деньги. "Успокойся, пожалей мать... ты чего делаешь! Ведь горькими слезами будешь убиваться!", "Танюшка, подумай, мама не вечная и когда-то наступит такой момент, что ее не будет в твоей жизни навсегда", – высказались фолловеры.

Напомним, скандал в звездном семействе разгорелся после эфира шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Тогда дочь рассказал о проблемах с Любовью Успенской. По словам Татьяны Плаксиной, та изрядно подпортила ей жизнь, издеваясь над ней. Вскоре наследница певицы просила прощения у матери. Однако пока мира артистке с дочерью добиться не удалось.

Как писали "Дни.ру", Любовь Успенская сильно переживает разрыв. Звезда не стесняется говорить о личных проблемах со сцены. По ее словам, журналисты разрушили жизнь ее семьи.