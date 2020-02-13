"Рассудок уходит": дочь Любови Успенской шокировала стихами о дьяволе

Девушка порассуждала на камеру о дьяволе, способном проникнуть в мир через телефон. Кроме того, она выложила в своем инстаграм-аккаунте пугающие странные матерные стихи собственного сочинения.
Подписчики дочери Любови Успенской посчитали, что Татьяна Плаксина сходит с ума за границей. Тем более, что ранее она сама подтвердила наличие проблем с психическим здоровьем. Так, девушка страдает от посттравматического синдрома.
Наследнице Любови Успенской посоветовали лечить голову. Фолловеры сошлись во мнении, что Татьяне Плаксиной нужна длительная психотерапия. "Как же ты нуждаешься в теплоте душевной", "Рассудок уходит", "Страшно за Вас, Таня. Такое ощущение, что душа выгорела и там пепелище", – высказались россияне.
Одна из подписчиц предложила девушке пожить в монастыре поближе к Северу в России. Причем сделать это без телефонов и интернета. По мнению доброжелательницы, там бы мысли и душа дочери Любови Успенской пришли в порядок.
Напомним, скандал в семье певицы стал достоянием общественности после появления Татьяны Плаксиной в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Дочь Любови Успенской на всю страну призналась, что употребляла наркотики, а ее звездная мама – любит выпить. К тому же она сказала, что временами артистка агрессивно ведет себя по отношению к ней.
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