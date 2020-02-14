74-летний Евгений Петросян похорошел после свадьбы

По мнению определенной части россиян, новые отношения пошли юмористу на пользу. Об этом говорит то, как выглядит Евгений Петросян. В своем инстаграм-аккаунте он выложил фото, на котором ему не дашь больше пятидесяти лет.
Артист кардинально сменил стиль в одежде. Вместо унылых пиджаков и ярких галстуков Евгений Петросян теперь отдает предпочтение стильным костюмам и свитерам casual, сообщает Wday.ru. Туфли юморист сменил на модные оксфорды.
Евгений Петросян рассказал, что побывал на красочном шоу Fashion Freak Show. "Музыкальное, динамичное, с красивыми фантазийными костюмами Жан-Поля Готье", – поделился комик. Подписчики восхитились новым имиджем звезды экрана.
Напомним, ране стало известно, что Евгений Петросян доверил свои счета новой молодой жене. Теперь Татьяна Брухунова может распоряжаться огромным состоянием юмориста по своему усмотрению. Многие россияне считают такой шаг артиста необдуманным. К слову, Елена Степаненко, которая прожила в браке с юмористом более 30 лет, не имела такого доступа к деньгам супруга.
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