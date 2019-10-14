Разин как следует прошелся по матерщиннику Шнурову

Продюсер группы "Ласковый май" резко отреагировал на большое интервью музыканта на телевидении. Андрей Разин, используя брань, пообещал продолжить не только словесное преследование Сергея Шнурова.

Шоумен в шоке от того, что телеведущая Наиля Аскер-заде выпустила интервью с эпатажным певцом на канале "Россия-1". Он удивлен тем, что лидер "Ленинграда" с его уровнем культуры не помочился на ведущую.

"Это такой человек, который может вытащить свой член и написать на журналиста. Он – просто негодяй, а негодяи не должны появляться на горизонте культуры", – заявил в своем "Инстаграм" Андрей Разин. В своем тексте он как следует словесно потрепал артиста.

Продюсер негодует из-за того, что российское телевидение, по его словам, старается отбелить "этого подонка". По мнению шоумена, Шнуров никогда не изменится в лучшую сторону. "Как он был негодяем, так им и остается. Это просто гнида. Буду добивать его дальше во всех судах, несмотря на то, что питерцы его защищают, несмотря на то, что он оскорбил Москву и москвичей, используя нецензурную брань. Я этого подонка буду преследовать и дальше", – написал Андрей Разин.

Напомним, весной продюсер подал в суд на музыканта за оскорбительные слова о столице России и ее жителях. Он даже обещал заплатить пять миллионов рублей тому, кто изобьет Сергея Шнурова. Летом этого года Андрей Разин снова пригрозил музыканту судом за слова о Крыме.