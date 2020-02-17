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Шоу-бизнес

Тайну откупа Петросяна от бывшей жены раскрыли в эфире "Пусть говорят"

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Скандальная история вышла на новый уровень. Появилась информация, что Евгений Петросян отдал Елене Степаненко немалую сумму. От чего пытался откупиться сатирик, пытались выяснить в программе "Пусть говорят". 
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Брак артистов просуществовал около 33 лет, поэтому новость об их разводе вызвала шок всей страны. Вишенкой на торте скандального расставания стали слухи о любовнице артиста, возраст которой меньше, чем знаменитая пара прожила под одной крышей.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Недавно стало известно, что Евгений Петросян перевел на банковский счет Елены Степаненко порядка миллиарда рублей. От чего пытался откупиться известный юморист и откуда у него такие деньги, решили выяснить в новом выпуске шоу "Пусть говорят". 

Доказательством баснословных сумм стали копии платежных документов, которые попали в руки журналистов "Комсомольской правды". Как видно на кадрах, бумаги датированы 2017 годом. За декабрь Евгений Петросян сделал несколько транзакций на общую сумму более миллиарда рублей. В получателях указана Елена Григорьевна С. 

"20, 21, 28, 29 декабря – триста миллионов в один момент, триста миллионов, сто миллионов, двести пятьдесят миллионов", – зачитывал строки из выписки ведущий.

Когда Дмитрий Борисов в эфире "Пусть говорят" перечислял суммы, зал изумленно ахал – еще бы, мало кто может даже представить, как выглядят такие деньги. В программе отметили, что ранее состояние Евгения Петросяна оценивали в 94 миллиарда рублей, которые сейчас являются предметом судебных тяжб.

Участники шоу разделились на два лагеря. Некоторые уверены, что российский артист не может столько зарабатывать честным трудом. Вторые же, напротив, считают, что популярный сатирик – очень богатый человек. Но что же значили эти суммы, переведенные всего за полгода до того, как Елена Степаненко подала на развод?

Участники "Пусть говорят" сделали несколько предположений, которые, стоит отметить, звучат вполне реалистично. Например, один из вариантов – новогодний подарок, ведь все начисления сделаны перед праздниками. Также озвучили идею, что Евгений Петросян с помощью денег пытался сохранить брак либо предлагал разойтись по-хорошему, ведь Татьяна Бруханова уже была на горизонте. Вот уж кому точно было выгодно, чтобы мужчина отделался малой кровью и сохранил большую часть состояния – не зря же девушка обхаживала дедушку. Возможно, артист, уже тогда потерявший голову от любви к молоденькой помощнице, чувствовал близость развода и хотел откупиться.

Однако его адвокат Сергей Жорин раскрыл тайну миллиарда. Правда оказалась куда прозаичней. Как отметил правозащитник, информация, ранее появившаяся в медиа, не соответствует действительности.

"Никаких миллиардов на счетах ни Степаненко, ни Петросяна не было вообще никогда. На сегодняшний день все счета супругов арестованы судом. Движение денежных средств заблокировано. Никаких миллиардов никто никому не перечислял. Степаненко, наоборот, утверждает, что Евгений Ваганович какие-то средства выводил из совместно нажитого имущества. При этом у нас есть все основания полагать, что эта публикация инициирована стороной Степаненко", – рассказал адвокат юмориста. 

В завершении передачи прозвучала теория, что в итоге бывшие супруги все равно будут вместе. Однако пока это вряд ли кажется возможным. 

Автор: 17 февраля 2020, 17:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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