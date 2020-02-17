Довели: с молодой женой Петросяна случилась публичная истерика

Татьяна Брухунова получила бешеную узнаваемость после того, как стало известно о том, что якобы из-за нее распался брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. При этом сама татьяна в откровенном интервью утверждала, что никого не уводила из семьи, потому что семьи и не было. Дескать, артисты давно не жили в браке, а лишь вместе выступали.
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