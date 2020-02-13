Молодая жена получила доступ к миллиардам Евгения Петросяна

Примечательно, что коллега и бывшая жена юмориста Елена Степаненко, прожившая с ним в браке почти три десятка лет, такого доступа не имела. На счетах Евгения Петросяна лежат огромные суммы, поэтому поклонники недоумевают: как артист мог настолько довериться новой супруге?
Согласно выписке с одного из возможных банковских счетов юмориста, на этом счету в январе 2020 года у Евгения Петросяна лежали почти два миллиарда рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда". Татьяна Брухунова же с удовольствием распоряжается деньгами знаменитого мужа.
Молодая избранница артиста не раз заявляла, что принадлежит к высшему обществу. Девушка носит только брендовые вещи, обедает в хороших ресторанах и пользуется дорогими духами. Евгений Петросян на возлюбленную денег не жалеет.
Не секрет, что юморист с женой ежемесячно устраивают дорогостоящие туристические поездки. А вот то, что Татьяна Брухунова недавно стала владелицей элитной недвижимости в Москве, для многих является новостью. Так, супруге Евгения Петросяна принадлежит квартира в Хамовниках. Специалисты оценивают это жилье общей площадью 232 метра в 270 миллионов рублей.
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