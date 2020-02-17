Степаненко обставила оказавшегося не у дел Петросяна

В жизни Елены Степаненко перемены. Популярная артистка возвращается на экраны с новой передачей. А вот юмористическую программу ее бывшего мужа Евгения Петросяна, как говорят, "прикрыли".

Елена Степаненко оказалась на волне бешеной популярности после того, как стало известно, что Евгений Петросян увлекся молодой помощницей Татьяной Брухуновой, и о последующем разводе. Дополнительный интерес общества юмористка вызывает тем, что почти не дает интервью. Говорят, что артистка молчит также из-за высокой занятости. Она не только гастролирует (в конце февраля выступит в Подмосковье, а потом в Москве и Санкт-Петербурге), но и снимается в новом юмористическом шоу. Она будет его ведущей, утверждает "Собеседник".

Источник издания отметил, что сейчас имя Елены Степаненко приносит "огромный рейтинг". Поэтому телевизионщики давно заманивают артистку на разные передачи, однако она отказывается. На сей раз все же сделала исключение и согласилась. Премьера намечена на ближайшее время. Говорят, съемки с Еленой Степаненко держат в тайне, но, по слухам, за свою работу артистка попросила солидный гонорар с шестью нулями, и ей пошли навстречу.

Говорят, таким образом Елена Степаненко обставила Евгения Петросяна. Дело в том, что новое шоу с юмористкой будет показывать телеканал "Россия 1", который ранее приостановил съемки программы артиста "Смехопанораму". Кроме того, холдинг ВГТРК объявил о закрытии программ "Утренняя почта" и "Сам себе режиссер".

Ранее в интервью Елена Степаненко говорила: "У меня сейчас все в порядке! Если не копаться в этой истории, у меня все хорошо. Главное же, что у тебя в душе. А у меня в душе все прекрасно".