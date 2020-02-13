Закомплексованная "клуша": Яне Рудковской влепили смачную оплеуху

В своем микроблоге в "ЖЖ" светский обозреватель раскритиковала наряды продюсера. Миро считает, что Яна Рудковская слишком боится стареть и чересчур старается выглядеть молоденькой.
Блогер отметила, что при выборе платьев 45-летняя знаменитость "норовит избежать лишней одежды". Однако мини, по мнению Миро, Яне Рудковской совершенно точно не идет. Она уверена, что в итоге жена Евгения Плющенко лишь подчеркивает недостатки своей фигуры.
Блогер влепила светской львице словесную оплеуху, раскритиковав "подмышечный целлюлит" Яны Рудковской. Указала Миро и на другую проблему звезды – "морщинистые колени". Она отметила, что их нужно прятать под длинными платьями.
Лена Миро также показала фото, на которых Яна Рудковская одета в соответствии с возрастом. В таком виде, по словам блогера, продюсер "сразу вместо закомплексованной, возрастной клуши" превращается в нормальную с виду женщину. Миро уверена, что звезде не стоит держаться за образ "девочки-нимфетки", – это выглядит смешно.
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