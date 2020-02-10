Лера Кудрявцева заявила о желании усыновить ребенка

Телеведущая часто общается со своими поклонниками. Она с удовольствием идет с ними на контакт, честно отвечая на заданные ей вопросы.
Так, недавно у Кудрявцевой поинтересовались, смогла бы она взять ребенка из детского дома. Знаменитость дала положительный ответ. "Моей любви хватит на всех", – заявила Лера.
К слову, светская львица неоднократно говорила о том, что мечтает еще об одной дочке. Машеньку она родила летом 2018 года. Отцом девочки стал молодой супруг актрисы – хоккеист Игорь Макаров.
В том же году на свет появилась внук Леры, которому дали имя Леон. Мальчик является прямым наследником сына телеведущей Жана, которому уже стукнуло 29 лет.
Напомним, недавно Кудрявцева шокировала поклонников еще одним неожиданным признанием. Оказалось, ее отношения с нынешним мужем начались с половой связи. Никакой "романтической истории любви" там и в помине не было. "Он захотел переспать со старухой, а я с молодым. И что-то затянуло", – поведала Лера.