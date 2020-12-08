"Вот это ****": Пресняков снял пятую точку Подольской крупным планом

На днях Наталья Подольская поделилась новым видео в "Инстаграм". Певица показала "новогоднюю кутерьму" в ее доме. На кадрах видно, как артистка в домашнем топе и пижамных штанах учит танцевать сына, а после – ухаживает за новорожденным малышом.
Происходящее снимал супруг певицы Владимир Пресняков. Когда жена нагнулась к грудничку, артист поднес телефон к ее пятой точки. Безо всякого стеснения Пресняков прошептал: "Вот это ****". Наталья хорошо отнеслась к шутке мужа. Она посоветовала не смотреть это видео тем людям, у которых нет чувства юмора.
Многие пользователи Сети оценили операторскую работу Владимира. Также подписчики обратили внимание на фигуру Подольской, которую можно хорошо рассмотреть благодаря такой одежде. "Красотка!", "Женское великолепие", "Мамочка – милашка", – написали фолловеры.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Наталью Полольскую раскритиковали за присутствие в доме няни, на которую якобы знаменитость сваливает всю работу. Певица прокомментировала домыслы народа. Она отметила, что с домашними делами ей помогает не только няня, но и муж Владимир Пресняков.
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