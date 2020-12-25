Разговоры о Пугачевой и Киркорове возвышают людей – психолог

Недавно СМИ писали о "странном поведении" Максима Галкина и Аллы Пугачевой: супруги не появились на вечеринке, которую устроил Филипп Киркоров по случаю дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. По мнению психолога, ничего удивительного в решении звездной четы нет, ведь они, очевидно, предпочли не рисковать здоровьем в пандемию.

Эксперт отметил, что изданиям нужно о чем-то регулярно писать, чтобы быть интересными. Пугачева, Галкин и Киркоров всегда будут обсуждаемыми, поэтому журналисты сообщают что-то новое о них. О малоизвестных артистах "говорить не так вкусно", считает Дарья Се.

В беседе с "Дни.ру" психолог заметил: "Интересно написать о легендарной примадонне, о которой не просто судачат, а считают своей честью произносить ее имя и говорить о ней. Людей это возвышает, поднимает мнимо на ступень выше. Мол, я знаю разные стороны ее жизни, я разносторонняя личность".

Дарья Се считает, что человек, который читает светскую хронику, начинает олицетворять себя со звездой. Чем выше классом личность (например, Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Николай Басков), тем достойнее и интереснее о ней писать, подытожил эксперт.