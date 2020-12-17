"Это пиар": пугающих народ мировым заговором Боню и Михалкова вывели на чистую воду

На вопрос, зачем Виктория Боня, Марат Сафин и Никита Михалков пугают народ мировыми заговорами, коронавирусом и вышками 5G, попыталась ответить психолог Юлия Карандина. В интервью блогеру Рустаму Солнцеву специалистка раскрыла причины неадекватного поведения некоторых звезд.

Как отметил шоумен, знаменитые ковид-диссиденты, как правило, лично еще не сталкивались с заболеванием и явно не вакцинировались. Он уточнил у психолога, откуда в них этот страх перед болезнью.

"Конечно же, это пиар, хотя это достаточно известные люди. В их интервью я не прослеживаю страха, я вижу страх, который они прививают людям, говоря, что это мировое правительство, что не надо вакцинироваться. Они пугают людей", – отметила Юлия Карандина.

По словам специалиста, транслирование таких "вредных" идей негативно сказывается на обществе. Из-за обстановки в мире многие лишились привычной жизни: не могут нормально работать, встречаться с друзьями и родственниками. "Одна пациентка мне говорит, что видит в дверном проеме бабушку, которая умерла от ковида. У людей просто едет крыша", – заявила психолог.

Гостья Рустама Солнцева недоумевает, откуда у Виктории Бони, Марата Сафина и Никиты Михалкова информация о вакцине, которая якобы должна чипировать население земли. "Они что, в лабораториях все изучили? Или, может, познакомились с этими масонами? Другой вопрос, есть это или нет на самом деле, но людей пугать, которым и так плохо... зачем это делать?" – говорит специалист.

Рустам Солнцев не отрицает, что, возможно, участнице шоу "Дом-2" просто захотелось привлечь к себе внимание, ведь она уже давно одинока. Как отметил блогер, его поражает та страстность, с которой Виктория Боня, не имеющая даже высшего образования, говорит о вещах, в которых не разбирается.

"Ну вот еще чуть-чуть, и полные штаны – с какой-то радостью, до которой дорвались", – говорит блогер.