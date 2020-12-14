"Дочка спит в ванной и не ходит в школу": к Боне пришли из органов опеки

По словам экс-участницы шоу "Дом-2", бывший супруг – идеальный отец. Он в полной мере выполняет все родительские обязанности перед девочкой, также обеспечивая малышку материально. Анджелина Летиция живет с матерью, которая много внимания уделяет ее образованию. Несмотря на юный возраст, девочка знает три языка, а также занимается гимнастикой и конным спортом.
Однако, как оказалось, недавно к Виктории Боне приходили люди из органов опеки. В личном блоге звезда пожаловалась на недоброжелателей, которые заваливают комментарии под ее постами в "Инстаграм" сообщениями сомнительного содержания. "У Бони дочка спит в ванной и не ходит в школу((( дочку жалко (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пишут хейтеры.
По словам бывшей участницы шоу "Дом-2", некоторые ненавистники пошли еще дальше и пожаловались в органы опеки. Как оказалось, накануне к Виктории Боне приходили представители организации. "Жалобу написала девушка, они сообщили ее имя", – заявила знаменитость.
Блогер в шоке от действий людей, которые пытаются испортить ей жизнь. Артистка пригрозила всем недоброжелателям, что за ребенка готова "разорвать на мелкие куски своими природными зубами".
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