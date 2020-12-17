Боня бросила вызов Волочковой

Виктория Боня возлагает большие надежды на будущий год, поэтому уже заранее решила загадать желание – довольно необычное. Блогер предложила своим подписчикам в "Инстаграм" присоединиться к флешмобу.

В личном блоге знаменитость попросила поклонников написать в комментариях свои желания на Новый год. Артистка заверила, что первая сотня сбудется уже в течение трех месяцев, вторые сто будут реализованы через полгода, ну а все остальные в любом случае сбудутся в течение 2021-го. "Этот пост заряжен волшебной палочкой! Честное слово! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пообещала Виктория Боня.

Экс-участница шоу "Дом-2" также рассказала, о чем сама мечтает в будущем году. Как оказалось, звезда намерена бросить вызов самой Анастасии Волочковой и добиться идеальной растяжки. "Хочу в след году сесть на шпагат", – призналась знаменитость.

Поклонники поддержали Викторию Боню и рассказали о своих желаниях. "Хочу в новом году найти свое предназначение (сферу своего занятия, бизнес) и реализоваться в нем, чтобы оно приносило мне огромное удовольствие и хороший финансовый доход", "Очень хочу забеременеть, родить в новом году", "А я очень хочу озвучить мультик, который потом выйдет на большие экраны в кино", – написали в комментариях.

Напомним, ранее в личном блоге Виктория Боня рассказала, что к ней пришли из органов опеки. Кто-то из подписчиков распространил слух, якобы ее дочь, восьмилетняя Анджелина Летиция, не ходит в школу и спит в ванной. Блогер была вне себя от ярости и заявила, что не допустит клеветы в свой адрес.