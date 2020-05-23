Стремительно беднеющего стриптизера Тарзана приняли на работу в такси

Бодибилдер Сергей Глушко, известный всем под сценическим псевдонимом Тарзан, разжалобил владельца агрегатора такси своими сетованиями на безденежье из-за карантина. Глава “Ситимобил” Георгий Лобушкин пообещал оформить бедствующего стриптизера таксистом.
Как отметил бизнесмен, супруге Глушко певице Наталье Королевой тоже найдется место в таксопарке. “Мы с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Мы решили помочь и готовы в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к нашей системе”, – пообещал предприниматель на своей странице в “Фейсбук”.
Бизнесмен сообщил, что их компания готова помочь всем нуждающимся в работе в период экономического кризиса. Так что стриптизер и певица, если примут это деловое предложение, точно не умрут с голоду.
Напомним, ранее Тарзан посетовал на горькую долю звезд. Он рассказал, как тяжело выживать артистам в период карантинных ограничений. Сфера развлечений на стопе, и им негде зарабатывать. А еще бодибилдеру пришлось закрыть свой фитнес-клуб и перенести все тренажеры на дачу. При этом муж Королевой уверен, что пенсионерам приходится слаще, ведь никто не лишал и пенсий.
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