"Говорят страшные вещи": "Любовница" Тарзана откровенно о связи с его шантажистками

Популярность актрисы Анастасии Шульженко сильно выросла на фоне скандала с Тарзаном. Известно, что именно с ней стриптизер изменил своей жене Наташе Королевой. Девушка рассказала подробности о мошенницах, шантажирующих Глушко.

По словам актрисы, с двумя "сумасшедшими женщинами", а именно 49-и летней Антониной С. и 21-летней Екатериной К., она была знакома задолго до задержания. Анастасия утверждает, что они не только постоянно угрожали Сергею, но и хотели встретиться с ней. Она приняла решение пообщаться с аферистками.

"Я с ними увиделась и поняла, что это люди, которые представляют угрозу не только для Серёжи, но и для общества в целом. Они говорят страшные вещи", – рассказала актриса в социальной сети. Также девушка отметила, что в этой неприятной ситуации полностью поддерживает Тарзана и сожалеет о том, что ее "откровения" привели к такому беспорядку в его жизни. Она попросила не связывать произошедшее с ней "никаким образом".

Напомним, несколько дней назад Тарзан обратился в полицию с заявлением о том, что с него требуют большие деньги за интимное видео. Сотрудники задержали виновных во время передачи крупной суммы денег в ресторане "Топчан". Ими оказались две жительницы Краснодарского края.

Ранее супруг Наташи Королевой рассказал, что с октября 2020 года ему постоянно угрожали в переписках. Девушки говорили, что, если Тарзан не выплатит нужную сумму, страна увидит материалы интимного характера, которые погубят его авторитет. Пока шантажисткам грозит только подписка о невыезде.





