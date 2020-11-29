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Шоу-бизнес
Знаменитая ведущая Первого канала страдала от рук бывшего мужа

Знаменитая ведущая Первого канала страдала от рук бывшего мужа

Лариса Вербицкая. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда телепрограммы "Доброе утро" вела скрытный образ жизни. Телеведущая впервые за несколько лет решилась на откровенный разговор со своей коллегой. Лариса Вербицкая призналась, что первый брак стал для нее настоящим испытанием.
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Артистка предпочитает не упоминать имя экс-супруга и избегает вопросов, касающихся семейной драмы. Неудивительно, ведь впервые Вербицкая вышла замуж, когда ей было всего 18 лет.

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Влюбленная пара долго встречалась, а позже решилась официально закрепить свои отношения. Если верить словам Ларисы, тогда все и началось. Даже общий ребенок не помог сохранить шаткий звездный союз.

Молодой человек постоянно ревновал свою возлюбленную и требовал безграничного внимания. Юрий запрещал ведущей появляться в кадре. Вербицкая уверена, что он просто-напросто завидовал ее успеху на телевидении. Карьерный рост Ларисы только выводил возлюбленного. Спустя несколько лет мужчина стал агрессивным и раздражительным.

Когда экс-супруг начал воспитывать артистку, она приняла решение уйти. Вербицкая не стала терпеть насилия и сразу же разорвала отношения. Подробнее о случае с рукоприкладством рассказывать Лариса не стала и заявила, что давно не вспоминает о возлюбленном.

"Этот лист из своей жизни, я его вырвала просто и не перечитывала", – откровенно призналась телеведущая.

Стоит отметить, что мужчина до сих пор винит артистку во всех бедах. Юрий Вербицкий упрекал ведущую за невнимательное отношение к их сыну. По мнению бывшего мужа артистки, она даже не знала, где находился детский сад, который посещал общий наследник.

Автор: 29 ноября 2020, 22:00 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Телеведущая Лариса Вербицкая блеснула на девичнике

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