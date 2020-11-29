Знаменитая ведущая Первого канала страдала от рук бывшего мужа

Артистка предпочитает не упоминать имя экс-супруга и избегает вопросов, касающихся семейной драмы. Неудивительно, ведь впервые Вербицкая вышла замуж, когда ей было всего 18 лет.
Влюбленная пара долго встречалась, а позже решилась официально закрепить свои отношения. Если верить словам Ларисы, тогда все и началось. Даже общий ребенок не помог сохранить шаткий звездный союз.
Молодой человек постоянно ревновал свою возлюбленную и требовал безграничного внимания. Юрий запрещал ведущей появляться в кадре. Вербицкая уверена, что он просто-напросто завидовал ее успеху на телевидении. Карьерный рост Ларисы только выводил возлюбленного. Спустя несколько лет мужчина стал агрессивным и раздражительным.
Когда экс-супруг начал воспитывать артистку, она приняла решение уйти. Вербицкая не стала терпеть насилия и сразу же разорвала отношения. Подробнее о случае с рукоприкладством рассказывать Лариса не стала и заявила, что давно не вспоминает о возлюбленном.
"Этот лист из своей жизни, я его вырвала просто и не перечитывала", – откровенно призналась телеведущая.
Стоит отметить, что мужчина до сих пор винит артистку во всех бедах. Юрий Вербицкий упрекал ведущую за невнимательное отношение к их сыну. По мнению бывшего мужа артистки, она даже не знала, где находился детский сад, который посещал общий наследник.
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