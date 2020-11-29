Знаменитая ведущая Первого канала страдала от рук бывшего мужа

Звезда телепрограммы "Доброе утро" вела скрытный образ жизни. Телеведущая впервые за несколько лет решилась на откровенный разговор со своей коллегой. Лариса Вербицкая призналась, что первый брак стал для нее настоящим испытанием.

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